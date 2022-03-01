Сегодня по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева начался визит на освобожденные от оккупации территории делегации, состоящей из премьер-министра Али Асадова и руководителей соответствующих государственных структур во главе с руководителем Координационного штаба Администрации Президента Самиром Нуриевым.

Целью визита является ознакомление с ходом выполнения задач, поставленных главной государства, а также с масштабными инфраструктурными проектами, работами по строительству, реконструкции, благоустройству.

В рамках визита планируется посещение Международного аэропорта Физули, подстанции «Физули», участка автомобильной дороги Горадиз-Агбенд, промышленного парка «Экономическая зона долины Араз», международного аэропорта Зангилан, села Агалы Зангиланского района и других мест.

В заключение в Шуше планируется провести совещание с участием руководителей соответствующих государственных структур.