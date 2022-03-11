Операционная компания Baku City Circuit (BBC) анонсировала старт аккредитации для представителей СМИ Азеррбайджана на Гран-при Азербайджана Формулы 1 — 2022 года, сообщает #.

Организаторы подчеркнули, что аккредитация средств массовой информации (СМИ) на все гонки Чемпионата мира Формулы-1, включая Гран-при Азербайджана 2022 года, который состоится 10-12 июня, регулируется Международной автомобильной федерацией (FIA) и компанией Formula One Management (FOM).

Процесс приема заявок на аккредитацию для местных медиа осуществляется со стороны Baku City Circuit.

Прием заявок стартует 9 марта в 13:00 и завершится 14 апреля в 17:00.

Журналисты, желающие пройти регистрацию, должны заполнить соответствующую форму на сайте Baku City Circuit и загрузить необходимые документы, после чего подать онлайн-заявку.

Представители СМИ, которые будут участвовать на гонках Формулы-1, утверждаются и допускаются к соревнованиям в соответствии с требованиями, показателями и соответствующими правилами FIA и FOM.

Учитывая, что в Азербайджане все еще действуют ограничения, вызванные пандемией, от журналистов требуется соблюдение установленных в стране правил.

Аккредитацию на гонку 2022 года смогут получить только журналисты, прошедшие полный курс вакцинации и имеющие действующий «Сертификат о вакцинации».

Журналистам, у которых после второй дозы вакцины прошло больше 6 месяцев, требуется вакцинирова ться бустерной дозой.

Учитывая это, в форме заявления на аккредитацию буду т запрошены данные, касающиеся вакцинации.

Напомним, что в прошлом году Гран-при Азербайджана «Формулы-1» прошел без зрителей.

В этом году гонка практически возвращается в прежний ритм: исполнительный директор BCC Ариф Рагимов уверен, что предстоящий гоночный уик-энд в Баку пройдет успешно.

Билеты на гонку уже в продаже.

Для резидентов Азербайджана к продаже предлагаются однодневные билеты в зонах свободного размещения, и цены на них меняются в зависимости от дня гоночного уик-энда от 90 до 160 манатов. Цены на трехдневные билеты на трибуны варьируются от 280 манатов до 970 манатов для взрослых и от 190 до 690 манатов для детей (до 16 лет).