Наблюдатель ПА ОБСЕ: Заключение о ходе выборов будет обнародовано завтра

«Впервые участвую в качестве наблюдателя на выборах, проводимых в Азербайджане».

Об этом сказал международный наблюдатель ПА ОБСЕ из Австрии Кристиан Хейфнекер (Hafenecker Kristian).

По его словам, он будет проводить наблюдения на участках в течение всего дня до завершения выборов: «Но я не могу сказать точное количество участков, где я буду проводить наблюдения. В течение дня максимально постараемся побывать на многих участках».

Проводя в данный момент наблюдения на 19-м избирательном участке 16-го Ясамальского второго округа, австрийский наблюдатель сказал, что пока не может ничего сказать о ходе выборов, и обнародует свое заключение на завтрашней пресс-конференции.

Другой наблюдатель ПА ОБСЕ Маргарета Кедерфелт (Margareta Cederfelt), проводящая наблюдение на этом же участке, сказала, что выражать мнение о ходе выборов пока рано: «В течение дня мы проведем наблюдения в 8-12 участках. Только после этого можем поделиться своим мнением».(trend)