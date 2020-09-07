На южную часть Японии обрушился тайфун «Хайшен»

Японские власти отдали распоряжение об эвакуации 1,8 миллиона человек в связи с мощным тайфуном, который обрушился на юг страны в воскресенье, сообщает Голос Америки.

Тайфун «Хайшэн» принес сильный ветер и ливень на отдаленные южные острова Японии, и, похоже, несколько ослаб по мере приближения к острову Кюсю. Тем не менее, власти предупредили, что шторм может стать причиной рекордных осадков и привести к оползням. Десятки тысяч домов уже остались без электричества, сообщает Reuters.

«Тайфун движется в направлении Кюсю, где может выйти на берег, принеся с собой рекордные дожди, ветры, волны и высокие приливы, – заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совещании с членами кабинета ранее в воскресенье. – Я прошу людей проявлять максимальную осторожность».

По прогнозам Японского метеорологического агентства, тайфун может двинуться в сторону Корейского полуострова. Сообщение об этом поступило, в то время как Северная Корея все еще пытается справиться с последствиями тайфуна «Майсак», обрушившегося на нее неделю назад.