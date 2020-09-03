На юго-востоке Турции начался девятый этап операции «Молния»

В провинциях Бингель, Диярбакыр и Муш начался девятый этап антитеррористической операции «Молния» (Yıldırım), сообщает Анадолу со ссылкой на Министерство внутренних дел Турции.
В операции принимают участие 1022 сотрудника жандармерии.
В ведомстве отметили, что в рамках различных этапов операции «Молния» (Yıldırım) до сегодняшнего дня нейтрализовано 38 боевиков РКК.
Целью операции является выявление и уничтожение террористов РКК на востоке страны.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.
США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.
Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.
В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.
В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».
В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).