На юго-востоке Турции начался девятый этап операции «Молния»

В провинциях Бингель, Диярбакыр и Муш начался девятый этап антитеррористической операции «Молния» (Yıldırım), сообщает Анадолу со ссылкой на Министерство внутренних дел Турции.

В операции принимают участие 1022 сотрудника жандармерии.

В ведомстве отметили, что в рамках различных этапов операции «Молния» (Yıldırım) до сегодняшнего дня нейтрализовано 38 боевиков РКК.

Целью операции является выявление и уничтожение террористов РКК на востоке страны.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».

В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).