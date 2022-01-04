Во французском городе Марсель обнаружили новый штамм коронавируса, говорится в исследовании ученых Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU). Их работа опубликована на портале MedRxiv.
Согласно исследованию, у 12 жителей города на юго-востоке Франции тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали «нетипичную комбинацию».
Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, выявили в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна. Анализ вирусного генома обнаружил 46 мутаций, сообщают ученые.
«Таким образом, паттерн мутаций генома указывает на новый вариант, который мы назвали «IHU» (отсылая к названию нашего университета)», — пишут исследователи.
Сейчас во Франции распространяется «омикрон», глава минздрава Оливье Веран говорил, что вскоре этот вариант станет преобладающим. Накануне министр заявил, что январь из-за COVID-19 и других заболеваний станет «трудным» для больниц в стране.