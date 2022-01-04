Во французском городе Марсель обнаружили новый штамм коронавируса, говорится в исследовании ученых Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU). Их работа опубликована на портале MedRxiv

Согласно исследованию, у 12 жителей города на юго-востоке Франции тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали «нетипичную комбинацию».

Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, выявили в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна. Анализ вирусного генома обнаружил 46 мутаций, сообщают ученые.

«Таким образом, паттерн мутаций генома указывает на новый вариант, который мы назвали «IHU» (отсылая к названию нашего университета)», — пишут исследователи.