В восточной части Лачинского района, в северо-западном направлении высоты Сарыбаба, обнаружено противопехотное минное поле, созданное незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Как сообщает Министерство обороны, район был обследован подразделениями Инженерных войск Азербайджанской Армии. Обнаруженные мины были обезврежены саперами.

15 августа, в течение одного дня, с минного поля были извлечены и утилизированы с соблюдением мер безопасности 991 противопехотных мин марки ПМН-E.

Следует особо отметить, что все мины, обнаруженные на этом направлении, были произведены после Отечественной войны – в 2021 году в Армении.