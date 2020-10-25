В США зафиксирован антирекорд по коронавирусу

Порядка 83,7 тысячи случаев инфицирования коронавирусом за сутки выявлены в США. Более 900 человек скончались, информирует университет Джонса Хопкинса, который готовит отчеты на основании данных федеральных и местных властей, а также из открытых источников.

Днем ранее эти показатели составляли 71 671 и 856 соответственно. До этого максимальное число заражений было зарегистрировано в июле и составило 77 тысяч в сутки.

Тема коронавируса стала центральной в дебатах президента Дональда Трампа и претендента от Демократической партии Джозефа Байдена на предстоящих 3 ноября президентских выборах (rg.ru).