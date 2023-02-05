Бывший глава кипрского МИД Никос Христодулидис лидирует на выборах президента греческого Кипра, а двое других кандидатов — бывший главный переговорщик греко-кипрской стороны по урегулированию на острове и экс-постпред Кипра при ООН Андреас Маврояннис и лидер правящей партии «Демократический сбор» Авероф Неофиту — идут фактически вровень. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного Кипрской телерадиовещательной корпорацией (CYBC) и обнародованного по окончании голосования на острове, которое завершилось в 18:00 по местному времени (20:00 по бакинскому).

Согласно данным опроса избирателей на выходах с избирательных участков, за Христодулидиса проголосовали от 30,5% до 33,5% пришедших на выборы, а за Мавроянниса и Неофиту — от 26,5% до 29,5%. Таким образом, 12 февраля на острове должен состояться второй тур президентских выборов, так как никому из участников не удалось заручиться поддержкой более 50% голосов избирателей, которые приняли участие в голосовании.

Указанный экзитпол пока не дает ответа на главный вопрос: кто именно из двух кандидатов — пользующийся поддержкой левых сил Маврояннис или правоцентрист Неофиту — выходят во второй тур вместе с Христодулидисом, имеющим поддержку со стороны центристских и проэллинских партий. (ТАСС)