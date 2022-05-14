В Армении продолжают происходить странные события. Так, провластный телеграмм-канал «Баграмян 26» на днях распространил информацию о том, что представитель Армении в ЕСПЧ Сирануш Саакян заявила о том, что еще 25 апреля Ереван подал новую жалобу в Международный суд ООН в связи с событиями в селе Фаррух и «перекрытием газоснабжения» Ханкенди в феврале-марте текущего года.

Еще в сентябре 2021 года Армения подала жалобу в Международный суд ООН, обвинив Азербайджан в нарушении международной конвенции по борьбе со всеми формами расовой дискриминации во время и после 44-дневной войны. Через несколько дней Азербайджан выдвинул аналогичные обвинения против Армении. Итогом этого стало вынесенное в декабре прошлого года решение Международного суда ООН, согласно которому обе страны обязывали прекратить дискриминацию на национальной почве.

При этом в своей жалобе Армения требовала до рассмотрения основного иска принять неотложные меры и обязать Баку вернуть армянских диверсантов, закрыть «Парк военных трофеев» и не уничтожать армянские культурные памятники на освобожденных территориях Азербайджана. Международный суд ООН обязал Азербайджан выполнить только последнее требование.

Здесь необходимо отметить, что решения Международного суда ООН являются юридически обязывающими, хотя рычагов для их претворения в жизнь у суда фактически нет. Но вместе с тем рассмотрение жалоб позволяет сторонам вносить в международную повестку те или иные вопросы, касающиеся их интересов по укреплению позиции в переговорном процессе.

Поэтому очередная жалоба Армении преследует собой цель всего лишь поднять шумиху. Вероятнее всего это связано с намерением Азербайджана обратиться в Международный суд ООН с жалобой на нанесение вреда экологии и окружающей среде, а также незаконное освоение энергетических и природных ресурсов со стороны Армении.

Помимо этого, власти Азербайджана намерены потребовать от Армении компенсацию за ущерб, нанесенный в ходе оккупации азербайджанских земель. Согласно международному праву, государство должно полностью возместить ущерб, причиненный противоправным действием другой стороне. Это четко отражено в принятой в 2001 году резолюции ООН «Ответственность государства за его международно-противоправные деяния».

С точки зрения международного права несение международно-правовой ответственности Арменией не вызывает никаких сомнений. Армения, грубо нарушив нормы и основные принципы международного права и Устава ООН, не только развязала агрессивную войну, которая является преступлением против мира и влечет серьезную ответственность агрессора по международному праву, но и, проигнорировав запрещение угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и неприкосновенности другого государства, оккупировала 20% территории Азербайджана. В связи с этим, ответственность Армении перед Азербайджаном за нанесенный конкретный материальный и моральный ущерб порождает необходимость возмещения ущерба в полном размере.

Судя по настрою властей Азербайджана, решение проблемы возмещения за материальный и моральный ущерб, нанесенный стране, является одним из важных аспектов всеобъемлющего урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. В свою очередь, это заставляет Ереван заметно нервничать. Ведь там это ясно понимают, потому на воре и шапка горит…