На Украине возросло число зараженных коронавирусом

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией на Украине возросло до 1225 человек, скончались 32 пациента, сообщили 4 апреля в минздраве страны.

Накануне ведомство сообщало о 1096 случаях выявления коронавируса и 28 жертвах.

«По состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минздрава.

Отмечается, что выписаны из больниц 25 человек.

По данным ВОЗ, к 4 апреля в мире заразились коронавирусом 1 051635 человек, скончались за весь период пандемии 56,9 тыс. За последние сутки умерли 6664 человек.

При этом портал Worldometers сообщает, что всего в мире заболели более 1 млн 188 тыс. человек, скончались 64 тыс.COVID-19  (iz.ru)

| 2020-04-05T00:48:58+00:00 5 апреля 2020, 05:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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