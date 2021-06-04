Штормовое предупреждение объявлено в пятницу на Тайване в связи с приближением тихоокеанского тайфуна «Чой вань». В ближайшие двое суток на острове ожидаются грозовые ливни и шквалистый ветер. Судам рекомендовано оставаться в портах и безопасных бухтах.

По данным метеорологической обсерватории Гонконга, в настоящее время ось вращения атмосферной воронки находится в 280 км к юго-западу от портового города Гаосюн. Циклон смещается в северо-восточном направлении. Скорость ветра в его эпицентре составляет 28 м/с.

«Чой вань» («радужное облако» в переводе с кантонского диалекта китайского языка) стал третьим по счету тропическим штормом в этом сезоне. Ранее он пронесся над Филиппинами, где унес жизни восьми человек, 15 числятся пропавшими без вести.(ТАСС)