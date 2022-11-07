Кит длиной почти 8 м выбросился на пляж недалеко от коммуны Сангатт в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse.

Как считают специалисты, это клюворылый кит, обычно обитающий в водах Арктики. По словам главы Териологической ассоциации севера Франции Джеки Карпузопулос, «речь идет о раненой самке кита, которая заблудилась в незнакомых водах». «Этот вид обитает в основном в арктических зонах. За 40 лет работы я еще не встречала этот вид у наших берегов», — отметила она.

Как отмечает радиостанция France Bleu, с наступлением прилива животное унесло в море. За китом следует лодка, на которой находятся специалисты, ведущие наблюдение.

В последние годы французские океанологи констатируют рекордное количество китообразных, найденных на пляжах севера и запада Франции