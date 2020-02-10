На противодействие России в 2021 году США намерены направить $788 млн

Американская администрация планирует направить в 2021 финансовом году на противодействие России почти $788 млн по линии Госдепартамента США. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник справочные материалы внешнеполитического ведомства США.

Они были обнародованы после того, как Белый дом направил Конгрессу США проект американского федерального бюджета на будущий финансовый год. 2020 финансовый год завершится в США 30 сентября.

Как отмечается в пресс-релизе Госдепартамента США, исполнительная ветвь власти намерена «вложить $763,8 млн в качестве иностранной помощи, а также $24 млн в качестве целевого финансирования на противодействие российской дезинформации и пропаганде в Европе, Евразии и Центральной Азии». (ТАСС)