На противодействие России в 2021 году США намерены направить $788 млн

Американская администрация планирует направить в 2021 финансовом году на противодействие России почти $788 млн по линии Госдепартамента США. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник справочные материалы внешнеполитического ведомства США.

Они были обнародованы после того, как Белый дом направил Конгрессу США проект американского федерального бюджета на будущий финансовый год. 2020 финансовый год завершится в США 30 сентября.

Как отмечается в пресс-релизе Госдепартамента США, исполнительная ветвь власти намерена «вложить $763,8 млн в качестве иностранной помощи, а также $24 млн в качестве целевого финансирования на противодействие российской дезинформации и пропаганде в Европе, Евразии и Центральной Азии». (ТАСС)

| 2020-02-10T23:23:49+00:00 11 февраля 2020, 03:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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