На протесты медиков в Париже вышли 18 тысяч человек

Митинги медработников в Париже собрали более 18 тысяч протестующих, сообщает радиостанция France Info со ссылкой данные полиции.

По данным газеты, отдельные протестующие пытались устроить беспорядки задержаны 32 человека.

Медики протестуют против сокращения бюджета на здравоохранение в стране и сокращение коек во французских больницах, требуя в свою очередь повысить зарплаты и увеличить набор персонала.

На протесты вышел также медперсонал из других городов. В Тулузе протестовали 7,5 тысячи человек, в Лионе — 6 тысяч, в Нанте — 5,5 тысячи, в Гренобле — 3,8 тысячи, в Марселе — 3,5 тысячи. (Газета.Ру)