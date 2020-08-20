На отели Marriott подали в суд из-за утечки данных сотен миллионов клиентов

К международной компании Marriott International, управляющей гостиничными сетями, подали иск после того, как компания, предположительно, не смогла предотвратить одну из самых крупных утечек данных клиентов в корпоративной истории, передает Financial Times.

По данным издания, злоумышленники имели доступ к базам данных гостей отелей с июля 2014 года по сентябрь 2018 года. Среди информации, которую они получили, были имена, домашние адреса и адреса электронных почт, телефонные номера, а также данные паспортов и банковских карт.

Коллективный иск в суд Лондона подал журналист Мартин Брайант. В иске также приняли участие люди, которые останавливались в отелях группы Starwood Hotels, входящей в Marriott International. За время, которое охватывают взломанные данные, в этих отелях останавливались порядка 7 миллионов гостей. Все они автоматически стали участниками иска, если не выказали желания не участвовать в нем.

Взломаны оказались также базы отелей W Hotels, Le Meridien Hotels & Resorts и Sheraton Hotels & Resorts.

Издание напомнило, что на Marriott уже подавали в суд из-за происходившей в течение четырех лет утечки данных.(Газета.Ru)