Украина уничтожила подразделения и вооружение России на острове «Змеиный», расположенного на северо-западе Черного моря.

Как передает CNN, об этом глава пресс-службы Одесской военной администрации Сергей Братчук написал на своем Telegram-канале.

«Хорошая новость… Наша армия уничтожила еще одну ракетную систему «Панцирь», — написал Братчук.

Он добавил, что подтверждено уничтожение целей, принадлежащих временному российскому гарнизону на острове: «Речь идет о зенитно-ракетном и артиллерийском комплексе, радиолокационной станции, нескольких единицах техники и нескольких военнослужащих».

Накануне Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины заявило, что военные операции будут продолжаться до освобождения острова «Змеиный».