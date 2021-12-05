Первый случай заражения новым вариантом COVID-19 «омикрон» подтвержден на Мальдивах, сообщили местные власти.

Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм — B.1.1.529 — ВОЗ назвала греческой буквой «омикрон».