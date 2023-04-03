У побережья Камчатки после ощущаемого толчка в Авачинской бухте, зафиксированном днем в понедельник, произошли еще пять землeтрясений.

Как передает ТАСС, об этом сообщается на сайте камчатского филиала единой геофизической службы РАН.

По данным сайта, в радиусе 40-50 км от Петропавловска-Камчатского произошли пять землетрясений магнитудой от 3,6 до 4,6.

Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали в Авачинском заливе в 44 км от Петропавловска-Камчатского. Ощущаемость сейсмособытия составила 5-6 баллов. По данным регионального Минздрава, пострадавших в результате подземного толчка нет. Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах и Елизовском муниципальном районе.

По данным очевидцев, во время подземного толчка люди выбегали на улицу, движущиеся по дороге автомобили заносило. В соцсетях распространяются видео последствий — обвалившаяся кафельная плитка и потолочный пластик внутри помещений, разбитые товары, упавшие с прилавков магазинов.