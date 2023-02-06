Зимний шторм, получивший от метеорологов название «Барбара», обрушился в понедельник на Израиль. Национальная метеослужба объявила на всей территории страны предпоследний — «оранжевый» уровень опасности в связи с угрозой шквалистого ветра и сильного ненастья в море.

По всей стране в течение дня фиксируются порывистый ветер, ливни и грозы. По информации газеты Yedioth Ahronoth, местами скорость ветра достигала 27,7 м/с — «сильный шторм» по шкале Бофорта.

«Барбара» затронула и крупнейшую приморскую агломерацию страны с центром в Тель-Авиве. В условиях непогоды в Тель-Авиве террасы прибрежных кафе и ресторанов закрыты, брызги от высоких волн достигают пешеходной зоны рядом с морем, сильный ветер сбивает с ног, прохожих в это время на улицах почти нет.

Из многих районов страны приходят сообщения о различных инцидентах, вызванных штормовой погодой. Как передает Yedioth Ahronoth, в нескольких городах Израиля, включая Хайфу, отмечены падения деревьев, есть пострадавшие. В Тель-Авиве два человека в течение дня получили травмы от тяжелых предметов, подхваченных ветром.

В Ашдоде на юге Израиля от шторма на одной из строек обрушились строительные леса, повредив линию электропередачи. На Голанских высотах на северо-востоке страны идет сильный снегопад, из-за него в понедельник был закрыт для посетителей главный израильский горнолыжный курорт на горе Хермон.

По прогнозам метеорологов, ненастная погода, вызванная пришедшим со стороны Кипра и Греции штормом «Барбара», сохранится в Израиле как минимум до четверга. Синоптики прогнозируют, что во вторник температура по всему Израилю продолжит снижаться, угроза ливневых осадков и шквалистого ветра сохранится.