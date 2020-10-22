На иранскую территорию близ Худаферина упало более 70 ракет и снарядов

Более 70 ракет и снарядов упало на территории Ирана в районе города Худаферин, сообщило агентство Иран-Пресс 22 октября.

По словам заместителя губернатора иранской провинции Восточный Азербайджан Алияра Растгу, местные жители и объекты не пострадали.

По его словам, иранские военные предпринимают меры для предотвращения подобных инцидентов.

Отметим, что в направлении иранской стороны стреляют ВС Армении, позиции которых нацелены на юг. В свою очередь азербайджанская артилерия стреляет на север по армянским позициям и никак не может стрелять в обратную сторону.

Ранее армянская сторона официальной заявила, что будет обстреливать позиции Азербайджана вдоль реки Аракс. (Туран)