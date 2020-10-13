На имя Минобороны открыты поддельные Telegram канал и аккаунт в Instagram

На имя Министерства Обороны Азербайджанской Республики открыты поддельные Telegram канал и аккаунт в Instagram.

Об этом АПА сообщает со ссылкой на Минобороны.

«Мы призываем граждан, пользователей социальных сетей и представителей СМИ не ссылаться на этот фейковый канал (https://t.me/azerbaycan_mudafie_nazirliyi) и аккаунт (https://www.instagram.com/mudafie.nazirliyi).

Сообщаем вам, что официальный Telegram канал и аккаунт в Instagram Министерства Обороны Азербайджанской Республики находятся по следующим ссылкам:

https://t.me/Azerbaijan_MOD

https://www.instagram.com/azerbaijan_mod», — говорится в информации.