На имущество Саргсяна наложили арест

Арест наложен на имущество бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, обвиняемого в хищении в особо крупных размерах, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.

Ранее Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Бывший глава государства не признает вину, считая дело политическим преследованием.

«На имущество Саргсяна и проходящего по делу главы компании «Флеш» Барсега Бегларяна наложен арест», — сообщила Оганджанян.

По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию «Флеш», хотя другая компания — «Масхур» — предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.