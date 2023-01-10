Через несколько дней после того, как в субботу на острове Лесбос произошло землетрясение силой 4,9 балла по шкале Рихтера, повлекшее оползни и повреждения зданий, во вторник утром на востоке Эгейского моря произошел новый подземный толчок аналогичной мощности.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Ekathimerini.

По данным Афинского геодинамического института, землетрясение, произошедшее в 9.38 утра, имело магнитуду 4,8 балла по шкале Рихтера, а его эпицентр находился неподалеку от северо-восточного побережья острова (около 24 километров от столицы острова, города Митилини), а глубина очага составляла 10 километров.

Субботний толчок силой 4,9 балла по шкале Рихтера произошел в нескольких километрах к юго-западу от места вторничного землетрясения и нанес ущерб нескольким зданиям, расположенным неподалеку.

Инспекционные бригады, отправленные на остров, к вечеру понедельника проверили 46 сооружений и признали девять из них требующими немедленного ремонта.

Первоначальные сообщения указывали на новые повреждения от землетрясения во вторник.