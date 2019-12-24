На границе с Венгрией расстреляли опергруппу СБУ

Группу оперативников СБУ нашли мертвой вблизи границы Закарпатья и Венгрии. Об этом «Стране.ua» рассказал источник в СБУ.

Согласно имеющимся данным, четыре офицера отправились на задание по документации трафика контрабанды. В этом месте контрабандисты выкупили и построили множество частных домов. Они их использовали для противоправных действий.

Предполагается, что оперативников убили, когда они попыталась выяснить, что происходит на этом участке границы.

По мнению источника, в спецслужбе произошел «слив» информации. Поэтому оперативную группу приехали и убили контрабандисты.

«Все тела были со следами пыток», — добавляет издание.