На границе с Венгрией расстреляли опергруппу СБУ

Группу оперативников СБУ нашли мертвой вблизи границы Закарпатья и Венгрии. Об этом «Стране.ua» рассказал источник в СБУ.

Согласно имеющимся данным, четыре офицера отправились на задание по документации трафика контрабанды. В этом месте контрабандисты выкупили и построили множество частных домов. Они их использовали для противоправных действий.

Предполагается, что оперативников убили, когда они попыталась выяснить, что происходит на этом участке границы.

По мнению источника, в спецслужбе произошел «слив» информации. Поэтому оперативную группу приехали и убили контрабандисты.

«Все тела были со следами пыток», — добавляет издание.

| 2019-12-24T00:24:04+00:00 24 декабря 2019, 04:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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