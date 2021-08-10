С прошлой пятницы границу Польши с Беларусью пересекло рекордное количество мигрантов, сообщила в понедельник польская пограничная служба на фоне обвинений в том, что Минск использует мигрантов для давления на государства Европейского союза.

В Польше и Литве в последние недели наблюдается настолько сильный всплеск нелегальной миграции, что две страны обратились за помощью к ЕС, а парламент в Вильнюсе во вторник проведет внеочередное заседание для обсуждения этого вопроса.

Власти этих стран обвинили Александра Лукашенко в использовании мигрантов для оказания давления на ЕС с целью добиться отмены санкций или в качестве мести Польше за то, что она предоставила убежище белорусской спортсменке Кристине Тимановской, которая отказалась вернуться домой с Олимпийских игр в Токио.

Польская пограничная служба заявила в понедельник, что с пятницы она задержала 349 нелегальных мигрантов, пересекающих границу с Беларусью. В заявлении говорится, что мигранты, вероятно, приехали из Ирака и Афганистана. (Голос Америки)