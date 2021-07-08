Перестрелка между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана произошла в четверг на границе двух государств. По информации пресс-центра Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, два человека получили ранения.

В пресс-центре сообщили, что в четверг днем «четверо кыргызских пограничников незаконно пересекли государственную границу Республики Таджикистан на участке Росровут района Деваштич Согдийской области». По информации пресс-центра, у нарушителей были автоматы Калашникова, они намеревались похитить и увести в Кыргызстан несколько лошадей местных жителей. «На предупреждение таджикских пограничников о нарушении ими госграницы кыргызские военнослужащие открыли стрельбу из автоматического оружия. Ответным огнем таджикских пограничников двое нарушителей были ранены», — говорится в сообщении.

В администрации Баткенской области Кыргызстана ТАСС подтвердили факт перестрелки на границе. «Перестрелка произошла на территории Ляйлекского района республики, подробности уточняются», — сказал представитель администрации. Информацией о пострадавших или погибших он пока не располагает.

Обе стороны сообщили, что на место ЧП выехали представители пограничных ведомств двух государств. Также началась встреча представителей Баткенской области Киргизии и соседней Согдийской области Таджикистана.