На грани выживания: люди с инвалидностью в карантин остались без господдержки

Из-за карантинных мер, предпринятых в связи с пандемией коронавируса, многие испытывают трудности экономического и социального характера. Но некоторым группам населения сейчас особенно нелегко, в частности, гражданам с инвалидностью и их семьям, которые столкнулись с рядом проблем.

Так, эксперт по вопросам инвалидности Севда Сафаралиева рассказала # о семье, в которой живут две слепые женщины и их мать, страдающая психическим расстройством. Они не могут полностью обслуживать себя самостоятельно, потому им помогает здоровая третья сестра, живущая отдельно. Но она не может уложиться в два часа, которые даются на выход из дома после отправки смс.

«Мы обращались по этому поводу и в DOST, и в Минтруда, но нам сказали, что исключения из правил не предусмотрены. В этих учреждениях отметили, что такие ситуации бывают крайне редко, так как обычно те, кто ухаживают за родными с инвалидностью, проживают с ними в одном доме», – рассказала она.

В качестве аргумента в пользу того, что исключение тут не нужно, было сказано, в частности, что таким образом государство защищает лиц с инвалидностью, ведь сестра может их потенциально заразить.

Довод, мягко говоря, странный, при том, что семье был предложен социальный работник, а ведь он также может стать источником заражения. К тому же, логичнее, если сестра и дальше будет ухаживать за членами своей семьи, ведь она, как никто другой знает их потребности, они ей полностью доверяют. Чужой человек может стать причиной дискомфорта. Кроме того, по словам Сафаралиевой, не все социальные услуги бесплатны.

Она рассказала еще об одной проблеме, с которой столкнулись семьи, в которых есть люди с инвалидностью. Близкий человек, осуществляющий уход за членом семьи с инвалидностью первой группы, получает от государства 50 манатов в месяц. Но до пандемии, многие из получающих эти деньги работали, сейчас же немало тех, кто работы лишился. Однако на пособие по безработице в размере 190 манатов они претендовать не могут на основании того, что получают 50 манатов. Прожить на такую сумму, конечно, нереально, но это чиновников не волнует.

Люди с инвалидностью 2-3 групп, потерявшие работу в карантин, также не получают пособие в 190 манатов, так как им платят пособие по инвалидности в размере 130 манатов, хотя эта сумма ниже прожиточного минимума.

Подобные действия ставят под угрозу людей с инвалидностью, которые и так являются одной из самых уязвимых категорий.

О том, что граждане с инвалидностью сейчас переживают очень тяжелые времена говорит и член правления общественной организации «Родительское сообщество «Əl -ələ», сам имеющий вторую группу инвалидности, Ахмед Рахманов.

Он отметил, что родственники, если хотят помочь, например, приготовить обед, прибрать квартиру часто из-за карантинных мер просто не могут добраться до граждан с инвалидностью, если живут от них далеко.

«С той же проблемой сталкиваются и те, у кого есть пожилые родственники. У меня мама в возрасте, живет одна в Хырдалане, а я в Кишлы. Разве я могу успеть за два часа поехать к ней, купить все, что нужно, помочь в том, в чем необходимо и вернуться обратно?»,–говорит Рахманов.

Что касается финансовой стороны, то раньше многим людям с инвалидностью помогали близкие, а теперь те сами находятся в сложном материальном положении. Нуждающихся людей с инвалидностью из-за карантина стало больше. Так, в Кишлы, как рассказал он, проживает семья, в которой родители практически ничего не видят, а у их дочери лейкемия. Глава семьи лишился в карантин заработка, который как-то позволял выживать его семье. Сейчас соседи скидываются, по сколько кто может, чтобы поддержать их финансово.

«И так мало людей с инвалидностью были трудоустроены, а сейчас таковых стало еще меньше. Из-за карантина многие самозанятые, имеющие инвалидность, закрыли свое производство и сейчас распродают оставшийся товар, не сумев удержаться на плаву. Несмотря на то, что они лишились заработка, государство безработными их не считает из-за выплачиваемых им социальных пособий, хотя они меньше, чем единовременные пособия по безработице. Должно быть экономическое обоснование размера соцпособий. Те, кто их устанавливают, думают, что на 130 манатов можно прожить целый месяц, покупать необходимые продукты питания, лекарства и оплачивать коммуналку?», –сказал он.

Рахманов добавил, что несправедливо лишать людей, получающих 50 манатов по уходу за членом семьи с инвалидностью, единовременного пособия по безработице в случае потери работы. В основном, как говорит он, родственники, осуществляющие уход за лицами с 1 группой инвалидности, живут с теми под одной крышей, и от отсутствия финансов страдает вся семья. Хотя бы на время карантина такие семьи нужно поддержать.

«Их несправедливо не считают безработными, ссылаясь на то, что у них есть доход, но разве 50 манатов в месяц может считаться доходом?», – говорит Рахманов.

Он рассказал и о том, что некоторые семьи, в которых растут дети с ограниченными возможностями, испытывают трудности из-за того, что им не с кем оставлять детей, пока они на работе. Из-за сложностей, связанных с карантинным режимом, не многие могут обратиться с просьбой помочь в присмотре за детьми к своим, далеко живущим от них, родителям.

«К тому же, пожилые в группе риска, и этот фактор тоже надо учитывать. Например, у меня жена врач, и она боится идти к родителям или звать их к нам из-за рисков, ведь общается со многими людьми в силу профессии. Но с кем оставлять в рабочие часы ребенка с аутизмом, нуждающегося в постоянном присмотре? К нам с таким же вопросом обращаются родители детей с ОВЗ. Можно было бы хотя бы одному родителю в семьях, где есть такие дети, предоставить на время строгого карантина оплачиваемый отпуск. В стране не так много таких семей, чтобы это было проблемой», – говорит он.

По его словам, планируется на днях поднять вышеизложенные проблемы в онлайн трансляции в zoom.

Сначала планировалось выступить в СМИ с видеообращением к Минтруда. В связи с этим он и еще несколько людей с инвалидностью и членов их семей сначала обратились на один из местных телеканалов и на несколько новостных сайтов, но они отказались размещать это обращение, сославшись на то, что это слишком щепетильный вопрос.

«Мы хотим, чтобы нас услышали, и чтобы были приняты меры по улучшению ситуации. Пока из происходящего можно сделать печальный вывод: люди с инвалидностью стране не нужны», – резюмировал Рахманов.