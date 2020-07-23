На горе Агрыдаг установлен плакат с лозунгом «Карабах — это Азербайджан!»

Активисты Кружка Турция-Азербайджан (TÜRKAZDER) на вершине горы Агрыдаг высотой 5 137 метров подняли плакаты с надписями «StopArmenianAgression» и «Karabakh is Azerbaijan», проведя акцию поддержки Азербайджану, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Этим шагом активисты TÜRKAZDER поддержали кампанию, проводимую во всех сетях социальных медиа волонтерами азербайджанской диаспоры под хештегами #KarabakhisAzerbaijan, #Karabakh, #StopArmenianAgression, на канале YouTube под хештегом «KarabakhisAzerbaijan», демонстрируя солидарность с азербайджанской молодежью.

В ходе акции на Агрыдаге активисты кружка выразили протест против военных провокаций Армении и оккупации исконн азербайджанских земель. Требуя от Армении освобождения оккупированных азербайджанских территорий, они подняли плакат «Карабах — это Азербайджан!» на вершину Агрыдага, на который претендуют армяне, еще раз заявив из Турции всему миру, что Карабах — исконно азербайджанская земля.