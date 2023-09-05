Визит в Грузию верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля подтвержден на 7-8 сентября.

Заявлены встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили, сообщает служба внешних связей ЕС.

Визит представителя ЕС пройдет на фоне конфликта между президентом и правительством Грузии из-за европейского турне Саломе Зурабишвили – правящая партия обвиняет ее в нарушении Конституции и начинает процедуру импичмента.

Еврокомиссия в настоящее время завершает подготовку рекомендаций по Грузии, на основе которых Евросовета в декабре примет решение. Грузия получит статус кандидата, если это поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. В промежуточной оценке летом Евросовет подтвердил европейскую перспективу Грузии, одновременно указав на необходимость выполнения 12 рекомендаций.