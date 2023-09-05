Визит в Грузию верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля подтвержден на 7-8 сентября.
Заявлены встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили, сообщает служба внешних связей ЕС.
Визит представителя ЕС пройдет на фоне конфликта между президентом и правительством Грузии из-за европейского турне Саломе Зурабишвили – правящая партия обвиняет ее в нарушении Конституции и начинает процедуру импичмента.
Еврокомиссия в настоящее время завершает подготовку рекомендаций по Грузии, на основе которых Евросовета в декабре примет решение. Грузия получит статус кандидата, если это поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
Европейский обозреватель Радио Свобода Рикард Йозвяк в августе отмечал, что что формулировка по Грузии «все еще условна». По его оценке «Грузии, вероятно, дадут статус кандидата на вступление в ЕС, но добавят больше условий». (newsgeorgia.ge)