На Филиппинах жертвами тайфуна на Рождество стали 13 человек

В результате тайфуна, обрушившегося на центральные районы Филиппин на Рождество, погибли по меньшей мере 13 человек, сообщили в четверг представители агентства по чрезвычайным ситуациям.

Тайфун «Фанфон» нанес удар по Филиппинам во вторник, став причиной проливных дождей и наводнений. Скорость ветра достигала 120, а во время отдельных порывов – 150 километров в час.

Более 58 тысяч человек были эвакуированы из своих домов до начала шторма, который нанес огромный материальный ущерб. Еще более 15 тысяч человек застряли в портах из-за приостановки движения паромов. Десятки рейсов были отменены.

Случаи гибели людей зафиксированы в провинциях Капис, Илоило и Лейте. Агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что в числе погибших – 13-летний мальчик, которого ударило током, мужчина, на которого упала ветка дерева, и еще один человек, погибший в автокатастрофе.

Тайфун покинул Филиппины в среду вечером и ушел в Южно-Китайское море, двигаясь на запад.

Каждый год на Филиппины обрушивается в среднем 20 тайфунов, причем в последние годы штормы становятся все более свирепыми. (Голос Америки)