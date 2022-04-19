На Донбассе украинские Вооруженные силы уничтожили 12 танков, 28 единиц бронированной техники, самолет и крылатую ракету российских захватчиков.

Об этом сообщает Операция объединенных сил в социальной сети Facebook.

«В течение текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам», — говорится в сообщении.

В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники.

«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету», — сказано в сообщении. (УНИАН)