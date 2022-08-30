В отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана готовят новое уголовное дело об оправдании терроризма. В его основу может лечь фактура, собранная в ходе расследования дела о дискредитации российской армии, по которому проходит Ройзман. Об этом сообщает городской портал Екатеринбурга 66.ru со ссылкой на свои источники в полиции.

По словам одного из собеседников портала, дело готовят московские следователи МВД. Среди улик – сообщения Ройзмана в твиттере и его высказывания во время ютьюб-стримов. Источник уточнил, что решение о возбуждении нового дела пока не принято.

Другой собеседник, действующий сотрудник свердловского управления полиции, сообщил, что у местных полицейских тоже есть материалы, по которым можно привлечь Ройзмана – однако им «не дают ход». Также он рассказал, что в 2022 году Ройзмана дважды пытались признать иностранным агентом.

Евгений Ройзман – известный региональный политик, бывший депутат Госдумы, бывший мэр Екатеринбурга, член Союза писателей и почётный член Российской академии художеств.