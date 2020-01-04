На будущей неделе Администрация США начнет информировать Конгресс по убийству Сулеймани

Администрация США начнет информировать Конгресс в закрытом режиме о деталях операции по убийству командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Касема Сулеймани на будущей неделе. Об этом сообщил в пятницу на телефонном брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«Мы ожидаем, что будем информировать членов Конгресса в закрытом режиме на будущей неделе», — сказал он, отметив, что большинство законодателей разъехались по своим штатам на время рождественского перерыва. «Мы ожидаем, что они вернутся на следующей неделе, и мы продолжим взаимодействовать с Конгрессом», — подчеркнул помощник президента.

По его словам, администрация будет информировать на эту тему членов Конгресса, имеющих доступ к секретной информации, а также глав соответствующих комитетов обеих палат и других ключевых законодателей. «Мы продолжим эти брифинги, и мы надеемся на очень хороший диалог с Конгрессом», — отметил О’Брайен. (ТАСС)