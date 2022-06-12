Более 400 спасенных в Средиземном море беженцев высажены на берег в Италии. «Мы рады, что они на суше», — заявила в Twitter неправительственная организация Sea Watch. Активисты раскритиковали действия итальянских властей, заявив, что прошло трое суток, прежде чем борт корабля Sea Watch 3 в сицилийском порту Поццалло смогли покинуть все находившиеся на нем люди.

Экипаж Sea Watch 3 в ходе шести спасательных рейсов 2-6 июня поднял на борт около 300 находившихся в открытом море людей. В четверг, 9 июня, спасатели получили разрешение зайти в порт Поццалло. Кроме того, на берег сошли 92 беженца, спасенных командой корабля Mare Jonio, который принадлежит организации Mediterranea Saving Humans. (DW)