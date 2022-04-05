Наркоторговцы, пытавшиеся пересечь ирано-азербайджанскую границу, открыли огонь по пограничникам.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана и Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что 4 апреля в районе 20:45 на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда “Горадиз” вблизи села Шихалагалы Джабраильского района начальником пограничного наряда солдатом Гасанзаде Фаридом Рахман оглу и членом наряда солдатом Магеррамовым Габилем Эльгюн оглу были замечены 6 вооруженных лиц, нарушивших государственную границу в направлении Азербайджана из Ирана.

Пограничная застава была поднята по команде «К оружию», служебная территория полностью перекрыта.

Пограннаряд отдал приказ остановиться, начал преследование нарушителей границы, был открыт предупредительный огонь в воздух. Однако нарушители не подчинились приказу и открыли по пограннаряду огонь из огнестрельного оружия.

В результате действий пограничников один из нарушителей границы был обезврежен. Другим 5 нарушителям удалось уйти с территории, воспользовавшись условиями рельефа.

Установлено, что обезвреженным нарушителем границы является гражданин Ирана Бехнам Балаи, 1996 г.р., при нем был обнаружен автомат Калашникова, а также три упаковки с наркотиками весом 32 килограмма 270 граммов.

В результате интенсивных мер с применением беспилотных летательных аппаратов один из нарушителей — гражданин Ирана Мохаммад Зарехи Таги был обнаружен и задержан в камышовом поле в пограничной полосе. Проводятся мероприятия по установлению местонахождения других нарушителей.

Иранская сторона была проинформирована о случившемся по линии пограничного представительства.

По факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время ГПС и Генпрокуратура продолжают совместные оперативно-розыскные и следственные мероприятия.