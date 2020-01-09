На американскую базу в Сирии прибыли более 60 машин коалиции

Более 60 военных машин международной коалиции прибыли из Ирака на американскую военную базу в районе Камышлы на северо-востоке Сирии, сообщает гостелевидение Сирии со ссылкой на источник.

Ранее сирийское госагентство SANA сообщило, что американское военные покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака.

По словам источника, более 60 машин, перевозящих бронетехнику и материально-технические ресурсы, прибыли на американскую военную базу в районе Камышлы. Источник также добавил, что ряд военных машин прибыл на военную базу через «незаконный пограничный переход» на границе с Ираком. (РИА Новости)

| 2020-01-09T00:10:11+00:00 9 января 2020, 07:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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