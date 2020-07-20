На американской военной базе в Японии выявили случай коронавируса

Случай заражения коронавирусной инфекцией подтвержден еще на одной военной базе США в Японии: на этот раз COVID-19 выявлен у служащего с базы «Йокота» в Токио, передает телеканал NHK.
По данным представителей американского командования, коронавирус был выявлен у служащего, который вернулся в Японию из США. В настоящее время он и те, с кем он контактировал, изолированы.
Ранее в июле кластерные очаги заражения COVID-19 возникли на расположенных в южной японской префектуре Окинава американских военных базах «Кэмп-Хансэн» и «Футэмма». По последним данным, на обеих базах заражены 143 человека.