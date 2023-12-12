Американская ракетная база на севере Польши, построенная у деревни Редзиково, будет введена в эксплуатацию через три дня, с 15 декабря. Об этом объявил в понедельник уже бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова цитирует «Голос Америки»:

«Американская сторона сообщила, что 15 декабря противоракетный щит в Редзиково будет введен в действие», – сказал Моравецкий. Речь идёт об объекте, расположенном в 250 километрах от Калининграда. На базе в Редзиково размещены 24 ракеты SM-3 наземного базирования, а также зенитные системы.

Аналогичная американская база противоракетной системы Aegis («Иджис») с 2016 году функционирует в Румынии.

На территории Польши в настоящее время дислоцировано более 10 000 американских военнослужащих.

Кроме наземных баз в Польше и Румынии, в американскую систему ПРО в Европе входят также размещенные в Испании американские эсминцы, оснащенные той же системой Aegis для перехвата баллистических ракет.

Власти России назвали размещение американских баз ПРО в Европе угрозой собственной безопасности. В Москве, в частности, утверждали, что установки могут использоваться для пусков не только противоракет, но и крылатых ракет среднего радиуса действия Tomahawk («Томагавк»). В ответ Россия разместила оперативно-тактические комплексы «Искандер» в Калининградской области. Об этом пишет Международное французское радио (RFI).

В США настаивали на исключительно оборонительном характере средств ПРО в Европе, указывая, что наземные противоракетные базы — с их небольшим числом перехватчиков — не способны подорвать военно-стратегический потенциал России. (svoboda.org)