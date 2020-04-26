Мюнхенская «Бавария» за один день продала 100 тысяч масок с символикой клуба

Лидер германского  футбольного первенства — мюнхенская «Бавария» — за сутки продала 100 тысяч медицинских масок со своей символикой. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Все вырученные средства перечислят на счет инициативы «We Kick Corona», запущенной двумя игроками сборной Германии по футболу и осуществляющей помощь благотворительным, социальным или медицинским учреждениям в борьбе с распространением SARS-CoV-2.

Каждая маска отличается индивидуальным оформлением. Все они изготовлены из шарфов, изначально предназначавшихся для раздачи на игре Лиги чемпионов на стадионе Allianz Arena, где «Бавария» встречалась с лондонским «Челси». Шарфы были изготовлены по случаю 120-летия мюнхенского клуба. (DW)

| 2020-04-26T13:05:32+00:00 26 апреля 2020, 13:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss