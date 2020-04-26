Мюнхенская «Бавария» за один день продала 100 тысяч масок с символикой клуба

Лидер германского футбольного первенства — мюнхенская «Бавария» — за сутки продала 100 тысяч медицинских масок со своей символикой. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Все вырученные средства перечислят на счет инициативы «We Kick Corona», запущенной двумя игроками сборной Германии по футболу и осуществляющей помощь благотворительным, социальным или медицинским учреждениям в борьбе с распространением SARS-CoV-2.

Каждая маска отличается индивидуальным оформлением. Все они изготовлены из шарфов, изначально предназначавшихся для раздачи на игре Лиги чемпионов на стадионе Allianz Arena, где «Бавария» встречалась с лондонским «Челси». Шарфы были изготовлены по случаю 120-летия мюнхенского клуба. (DW)