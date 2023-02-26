«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей со времен Жозе Моуринью.

Сегодня «МЮ» победил «Ньюкасл» (2:0) в финале Кубка английской лиги.

В мае 2017 года клуб из Манчестера выиграл Лигу Европы, победив в финале «Аякс» (2:0). В том же году была победа в Кубке лиги.

В августе 2017-го «Ман Юнайтед» проиграл в матче за Суперкубок УЕФА «Реалу» (1:2) и с тех пор не брал трофеев и лишь один раз играл в финале – в 2021-м команда Оле-Гуннара Сульшера уступила «Вильярреалу» в серии пенальти в Лиге Европы.

Перед этим сезоном главным тренером «МЮ» стал Эрик тен Хаг. (sports.ru)