Мы возрождаем КВН: в Азербайджане вышла книга, в которой рассказано все о самой популярной игре

Азербайджанский Клуб Веселых и Находчивых презентовал книгу «Мы возрождаем КВН».

Как сообщили # в пресс –службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых, в книге рассказывается о КВНовском движении в Азербайджане с начала XXI века, о хронологической летописи команд, которые зародились после ухода со сцены «Парней из Баку».

Читателю в увлекательной форме представлены выступления разнообразных студенческих команд первого десятилетия нового века, всеобъемлющее влияние КВН на развитие молодежи.

Особое место занимает рассказ о зарождении и деятельности Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых и его топовой команды – «Сборная Баку».

В книге много фактов, шуток, фотографий, интервью, а также дайджест прессы о бакинском КВН. Бесспорно, книга станет большим подарком для всех, кто любит КВН.

«Многие в той или иной мере прикоснулись к этой замечательной игре. Она стала частью их жизни, а видеть свои успехи и достижения всегда приятно.

Самое важное то, что нам удалось возродить КВН. КиВиН на музыкальном фестивале, эфиры на 1 канале, участие в Высшей лиге — все это свидетельство того, что азербайджанские квнщики, по-прежнему, претендуют на высокий статус на международной арене. Эта книга подробно отражает определенный этап», — комментирует руководитель Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашад Азизов.

Сегодня в Азербайджане функционирует несколько лиг КВН, азербайджанский юмор вернулся на большую сцену.

«Сейчас дело за следующим поколением, и я надеюсь, что оно сумеет достойно принять эту эстафетную палочку, вести наш юмор дальше, нести флаг азербайджанского КВН», — говорит Р.Азизов, отмечая, что процесс смены поколения, который идет в данный момент, проходит абсолютно безболезненно.

«Не будем забывать, что наш народ любит КВН, любит юмор, любит смех. У нас большие квновские традиции и, можно сказать, что КВН у нас в крови», — заключил Р.Азизов.

Книга «Мы возрождаем КВН» уже поступила в продажу и ее можно найти в сети книжных магазинов «Али и Нино» и «Libraff».

Азербайджанский клуб веселых и находчивых благодарит за всестороннюю поддержку Министерство молодежи и спорта, Министерство образования и Фонд молодежи Азербайджана.