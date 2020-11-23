МВД: За курение на открытом воздухе ждет штраф в размере 100 манатов

«Те, кто будет курить, снимая маску на открытом воздухе, также будут оштрафованы».

Об этом сообщил начальник пресс-службы МВД Азербайджана, полковник полиции Эхсан Захидов.

«Определенно важно носить маску на открытом воздухе. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров. С каждым днем в больницах растет число больных коронавирусом пациентов. Все должны позаботиться о ношении маски. Впредь граждан, которые будут курить на открытом воздухе, сняв маску, ожидает штраф в размере 100 манатов», — сказал Э.Захидов.

Отметим, что за нарушение требований, установленных законодательством в связи с использованием средств индивидуальной защиты в период противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, физические лица штрафуются в размере 100 манатов, должностные лица — в размере 200 манатов, юридические лица — в размере 400 манатов.