МВД выявило распространителя фейков о коронавирусе

Один из пользователей социальной сети Facebook, не сославшись на официальные сообщения соответствующих государственных структур, разместил вымышленную информацию о коронавирусной инфекции (COVID-19), которая не отражает реальность и может создать обеспокоенность в обществе.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, соответствующими мерами было установлено, что им является житель Баку Ильгар Алиаббас оглы Атаев (1970 года рождения). Атаев был приглашен в Наримановский районный отдел полиции.

Согласно проведенному расследованию, в действиях Атаева были выявлены нарушения, предусмотренные статьей 388.1 (размещение запрещенной информации на информационном интернет-ресурсе или в информационно-телекоммуникационной сети) Кодекса об административных правонарушениях, собранные в отношении него материалы были направлены в районный суд, чтобы дать правовую оценку его действиям.

Генеральная прокуратура Азербайджана и Министерство внутренних дел еще раз доводят до внимания представителей прессы и пользователей социальных сетей, что при распространении информации о коронавирусной инфекции обязательно нужно ссылаться на соответствующие государственные органы. В отношении лиц, распространяющих необоснованную информацию о коронавирусной инфекции, и впредь будут приниматься меры в соответствии с требованиями закона.