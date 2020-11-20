МВД: «Все находящиеся в машине должны пользоваться масками»

«Когда водитель один в автомобиле, использование маски не является обязательным».

Об этом АПА сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что когда в автомобиле есть еще кто-то кроме водителя, все находящиеся в машине должны пользоваться масками: «В противном случае предусмотрено применение штрафов в установленном законом порядке».

Намомним, что в целях предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики с завтрашнего дня в общественных местах на открытом воздухе использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и др.) является обязательным.

Отметим, согласно статье 211.2 Кодекса об административных проступках, за нарушение установленных соответствующим органом исполнительной власти требований в связи с использованием средств индивидуальной защиты в период противоэпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также за непредотвращение нарушения этих требований должностными или юридическими лицами, физические лица будут оштрафованы в размере 100 манатов, должностные – 200 манатов, юридические – 400 манатов.

За повторное нарушение в течение одного года физические лица штрафуются в размере 200 манатов, должностные лица — 400 манатов, юридические лица – 800 манатов.