МВД: Работающий в полиции кузен Илькина Сулейманова не участвует в следствии

МВД прокомментировало информацию об участии в следственном процессе работающего в полиции двоюродного брата Илькина Сулейманова, задержанного по подозрению в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой в селе Дондар Гушчу Товузского района.

В заявлении Report глава пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов подтвердил, что двоюродный брат по отцовской линии Илькина Сулейманова является сотрудником полиции.

Захидов отметил, что тот не участвовал в следствии с момента исчезновения девочки: «Честно говоря, я даже не знаю, как зовут этого человека. Он рядовой полицейский и не имеет никакого отношения к этому уголовному делу. Распространяемая информация не отражает действительности, кузен Илькина Сулейманова не задерживался. Как этот человек может помочь Илькину? Расследование продолжается. Никто из семьи жертвы не подавал жалобу в связи с участием в следствии указанного полицейского».

Уроженка села Дондар Гушчу Товузского района Н.Гулиева, 2010 г.р., считалась пропавшей без вести с 21 ноября 2019 года. Ее обгоревшее тело было найдено 6 января. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.2.9 УК АР. 10 января был задержан подозреваемый в совершении преступления житель села Дондар Гушчу И.Сулейманов, 1973 г.р. Он полностью признал свою вину.