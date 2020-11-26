МВД призывало граждан соблюдать требования особого карантинного режима

Личный состав Министерства внутренних дел работает в усиленном режиме с целью обеспечения требований карантинного режима во всех городах и районах республики, строго контролирует соблюдение гражданами санитарно-гигиенических правил, изоляции инфицированных и проходящих лечение в домашних условиях лиц.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, наблюдаются случаи, когда лечащиеся в домашних условиях лица, инфицированные коронавирусом, покидают место жительства. 25 ноября полицией и военнослужащими внутренних войск на карантинных постах были выявлены 19 пациентов с COVID-19, которые свободно передвигаясь, ставили под угрозу здоровье других. В соответствии с законодательством в отношении этих лиц были возбуждены уголовные дела.

МВД вновь призывает граждан соблюдать требования особого карантинного режима, не оставаться равнодушными к своему здоровью и здоровью окружающих.