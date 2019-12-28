МВД об избиении Мехмана Гусейнова

В Министерстве внутренних дел прокомментировали сообщения о задержании блогера Мехмана Гусейнова и избиении его полицейскими.

Как сказал руководитель пресс-службы МВД полковник полиции Эхсан Захидов, 27 декабря после 22:00 Мехман Гусейнов вместе с группой лиц на площади Фонтанов в Баку озвучивал лозунги с требованием освободить задержанного рэпера Парвиза Гулузаде, известного под сценическим псевдонимом Paster.

«Поскольку их поведение не соответствовало нормам поведения в общественных местах, они были уведены с территории. В отношении Мехмана Гусейнова не применялось никаких физических действий. Его заявления об избиении полицейскими не обоснованы.

Если после того, как полицейский увел с территории М.Гусейнова, его кто-то избил, то пусть он обратится в правоохранительные органы», — сказал Э.Захидов.(oxu.az)