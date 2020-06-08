МВД: Каждому противозаконному действию будет дана юридическая оценка

“Еще раз выражаю благодарность нашим гражданам за то, что они с пониманием отнеслись к нашему призыву не покидать свои дома в период ужесточенного особого карантинного режима. Но должен с сожалением отметить, что отдельные граждане нарушили карантинный режим и совершили другие противозаконные действия”.

Как сообщает АПА, об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов.

Он отметил, что в связи с распространенными кадрами проводится расследование.

“Каждому противозаконному действию независимо от того, кем оно совершено – сотрудниками полиции или же гражданами, будет дана юридическая оценка и по ее результатам будут приняты соответствующие меры”, — добавил Э.Захидов.