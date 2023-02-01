В результате специальных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Министерства внутренних дел, в Азербайджане были выявлены и задержаны 39 человек, осуществлявших под прикрытием религии диверсионные и подрывные действия, сообщает МВД Азербайджана.

Эти лица, выдавая себя за верующих, проводили пропаганду в пользу Ирана в социальных сетях, злоупотребляли свободой вероисповедания в Азербайджане, выполняли задания иранских спецслужб, чтобы подорвать сложившиеся в Азербайджане традиции толерантности.

Используя атрибуты Ирана, а также черные флаги с различными надписями на персидском языке, в социальных сетях и на религиозных церемониях, в которых участвуют граждане Азербайджана, они с целью дискриминации по признаку вероисповедания и разжигания межрелигиозной розни, вносили смуту в обществе и передавали собранную информацию спецслужбам, от которых получили задания.